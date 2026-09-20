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Царьград

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Ченнинг Татум заподозрен в анонимных нападках на Зои Кравиц

Ченнинг Татум заподозрен в анонимных нападках на Зои Кравиц

Актёр Ченнинг Татум оказался в центре скандала: пользователи соцсетей подозревают, что он с анонимной страницы критикует бывшую невесту Зои Кравиц и её нового избранника Гарри Стайлса.

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