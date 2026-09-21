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Аргументы и Факты

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Макгрегор: британская разведка МИ-6 контролирует Зеленского

Макгрегор: британская разведка МИ-6 контролирует Зеленского

Бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube‑канала заявил, что ситуация в Киеве находится под контролем британской разведки МИ‑6.

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