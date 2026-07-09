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Культуромания

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Министерство образования проводит конкурс постеров на научную тематику «НаучАрт»

Министерство образования проводит конкурс постеров на научную тематику «НаучАрт»

Конкурс постеров на научную тематику «НаучАрт» приглашает молодых художников, дизайнеров и иллюстраторов к созданию визуальных работ, посвященных передовым разработкам Стратегии научно-технологического развития РФ.

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