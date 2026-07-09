Министерство образования проводит конкурс постеров на научную тематику «НаучАрт»

Конкурс постеров на научную тематику «НаучАрт» приглашает молодых художников, дизайнеров и иллюстраторов к созданию визуальных работ, посвященных передовым разработкам Стратегии научно-технологического развития РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии