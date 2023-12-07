Блогер BadComedian заступился за игру GTA VI после критики поклонников

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) не согласился с поклонниками GTA, которые оказались недовольны тизером VI части игры из-за перебора с "повесточкой", в частности, обилием темнокожих персонажей и персонажей женского пола.
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