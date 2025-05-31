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Юрий Баранчик. Что сказал покойник Зеленский

Юрий Баранчик. Что сказал покойник Зеленский

Зеленский нынче заявил, что «справедливый мир наступит только после Путина», но перемирие возможно «уже завтра».

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Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
СВО закончится только под руководством Путина и проведении трибунала над Зеленским!!!
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