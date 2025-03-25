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Сборная Аргентины вышла на ЧМ-2026 – первой в Южной Америке. Она действующий чемпион мира

Об этом стало известно после матча сборных Боливии и Уругвая в квалификации ЧМ-2026 (0:0). Идущие на 7-м месте боливийцы потеряли математические шансы догнать команду Лионеля Скалони по очкам – они отстают от лидеров таблицы на 14 баллов за 4 тура до конца отборочного этапа.

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