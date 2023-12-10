Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

Президент России жестко отреагировал и ответил на то, что происходит в сфере миграционной политики. Он также возмущен тем, что приезжие ведут себя наглым образом и ставят свои интересы превыше интересов коренного населения.
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