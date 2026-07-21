Водила
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Водила

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Как вовремя распознать износ стоек стабилизатора и не потерять управляемость

Как вовремя распознать износ стоек стабилизатора и не потерять управляемость

За годы вождения я выработала для себя простое правило: подвеска не прощает невнимательности. Можно досконально знать теорию, но пока лично не столкнешься с характерным стуком или внезапной пустотой на руле, многие вещи кажутся абстракцией.

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