Как вовремя распознать износ стоек стабилизатора и не потерять управляемость

За годы вождения я выработала для себя простое правило: подвеска не прощает невнимательности. Можно досконально знать теорию, но пока лично не столкнешься с характерным стуком или внезапной пустотой на руле, многие вещи кажутся абстракцией.
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