Свердловский губернатор отшутился, отказавшись участвовать в викторине на выборах

На Среднем Урале началось голосование, 15 марта открылись более 2400 избирательных участков. Одним из первых проголосовал глава регионаОдним из первых проголосовал сегодня, 15 марта, на выборах президента России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.