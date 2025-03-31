«Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 188 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР).
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