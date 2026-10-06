Беларусь запустила конкурс «Здоровое слово» с Гран-при

К участию в конкурсе «Здоровое слово» приглашаются жители Беларуси с 15 лет, а работы принимаются в трёх номинациях — стихи и песни, социальная реклама, а также видеоролики и короткометражные фильмы о жизни без сквернословия.
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