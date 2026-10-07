Песков призвал решать проблемы диалогом, а не ракетами

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты во Франции, отметив открытость России к диалогу.
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