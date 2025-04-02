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Вечерний Новосибирск

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Суд признал законным прекращение полномочий двух депутатов Новосибирска

Суд признал законным прекращение полномочий двух депутатов Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел административное дело по иску Светланы Каверзиной* и Антона Картавина* к Совету депутатов города Новосибирска о признании незаконным решения по лишению их полномочий.

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