Суд признал законным прекращение полномочий двух депутатов Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел административное дело по иску Светланы Каверзиной* и Антона Картавина* к Совету депутатов города Новосибирска о признании незаконным решения по лишению их полномочий.
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