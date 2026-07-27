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Сенатор Карасин: Россия зеркально ответит Литве на требование осудить СВО

Сенатор Карасин: Россия зеркально ответит Литве на требование осудить СВО

После требования подписать документ с осуждением специальной военной операции Литву ожидают зеркальные меры со стороны России, заявил в разговоре с «Абзацем» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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