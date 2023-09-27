Аксаков объяснил, почему в России резко вырос спрос на кредиты

Рост спроса на кредиты в России приостанавливается после повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты» 27 сентября.
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