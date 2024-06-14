Ход конем: замдиректора конно-спортивного центра купила диплом в Новосибирске

Сибирячка без высшего профобразования и среднего специального образования в области физической культуры и спорта незаконно приобрела диплом и устроилась в ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по конному спорту» на должность замдиректора по спортивно-массовой работе.
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