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Вечерний Новосибирск

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Ход конем: замдиректора конно-спортивного центра купила диплом в Новосибирске

Ход конем: замдиректора конно-спортивного центра купила диплом в Новосибирске

Сибирячка без высшего профобразования и среднего специального образования в области физической культуры и спорта незаконно приобрела диплом и устроилась в ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по конному спорту» на должность замдиректора по спортивно-массовой работе.

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