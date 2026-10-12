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Аргументы и Факты

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Расплата за НПЗ и дата-центры рвёт базы ВСУ: главная новость СВО 12 октября

Расплата за НПЗ и дата-центры рвёт базы ВСУ: главная новость СВО 12 октября

В ночь на 11 октября дежурные средства ПВО уничтожили 479 украинских беспилотников над 18 регионами РФ и акваторией Черного моря.

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