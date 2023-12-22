Border Patrol agents intercept stinkbug-infested cargo at Dallas-Fort Worth airport

The Customs and Border Patrol discovered a shipment of herbs infected with harmful stinkbugs at Dallas/Fort Worth international Dallas discovered an herb shipment infested with stinkbugs, CBP said Friday.
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