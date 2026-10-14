“Sen. Brian Schatz cautioned that if Democrats win big in next month’s elections, it would be because of President Donald Trump — and Democrats will need to work hard to come up with an agenda to keep voters on their side,” the Washington Sun reports.
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