Россия резко сократила вывоз нефтепродуктов

Vortexa: вывоз нефтепродуктов из России упал на 666 тысяч баррелей за неделю С 17 по 24 декабря суммарный экспорт российских нефтепродуктов сократился в общей сложности на 666 тысяч баррелей в день в сравнении с показателем предыдущей недели и снизился до отметки в 2,5 миллиона баррелей в сутки.