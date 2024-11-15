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Закон, порядок, государство

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Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали двум обвиняемым в серии мошенничеств, совершенных под видом строительства коттеджей

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в сентябре 2024 года.

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