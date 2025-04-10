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Военное обозрение

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«Кёнигсберг, куда ни взгляни, представлял собой страшную картину»

«Кёнигсберг, куда ни взгляни, представлял собой страшную картину»

Под прикрытием авиации и артиллерии советские войска, имея на острие атаки штурмовые отряды и группы, прорывались в центр города.

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