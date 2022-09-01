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Глава МЧС России Александр Куренков в День знаний посетил город Тулун Иркутской области

Глава МЧС России Александр Куренков в День знаний посетил город Тулун Иркутской области

1 сентября глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочей поездкой в Иркутской области. В городе Тулуне совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым он поздравил учащихся с началом учебного года в школе в микрорайоне Угольщиков, которую возвели после сильнейшего паводка летом 2019 года.

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