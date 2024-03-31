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В Ленобласти пьяный мужчина решил сбежать от полиции через окно третьего этажа

В Ленобласти пьяный мужчина решил сбежать от полиции через окно третьего этажа

В Ленобласти пьяный мужчина решил сбежать от полиции через окно третьего этажа Обстановка в Мурино. Обложка © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино Житель города Мурино Ленинградской области, будучи в неадекватном состоянии, решил сбежать от нагрянувших к нему сотрудников полиции через окно, в результате немало развлёк местных жителей.

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