Открытия, радости и печали 32-го фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

32-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" поставил настоящий рекорд на противоречиях между искусством и проблемами с возрастом и здоровьем некоторых именитых гостей, а также их отношением к зрителям.
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