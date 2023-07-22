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Открытия, радости и печали 32-го фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

32-й Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" поставил настоящий рекорд на противоречиях между искусством и проблемами с возрастом и здоровьем некоторых именитых гостей, а также их отношением к зрителям.

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