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Царьград

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Глава ФГУП Минобороны Филиппов получил Volkswagen в виде взятки за контракты

Глава ФГУП Минобороны Филиппов получил Volkswagen в виде взятки за контракты

Автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн рублей глава ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Филиппов получил в качестве взятки за подписание контрактов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные следствия.

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