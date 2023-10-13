Первый полёт Boeing Starliner с астронавтами отложен до апреля 2024 года Ожидание пер...

Первый полёт Boeing Starliner с астронавтами отложен до апреля 2024 годаОжидание первого испытательного полёта с экипажем (Crew Flight Test — CFT) космического корабля Starliner, принадлежащего компании Boeing, продлится дольше, чем предполагалось.
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