Эксперты оценили рост спроса на ипотеку в августе

Относительно июльских показателей в среднем по стране отмечается рост выдачи. В годовом выражении фиксируется значительное снижение За последний месяц лета 2024 года количество выданных в России ипотечных кредитов увеличилось на 1% — с 79,43 тыс.
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