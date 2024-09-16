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Эксперты оценили рост спроса на ипотеку в августе

Эксперты оценили рост спроса на ипотеку в августе

Относительно июльских показателей в среднем по стране отмечается рост выдачи. В годовом выражении фиксируется значительное снижение За последний месяц лета 2024 года количество выданных в России ипотечных кредитов увеличилось на 1% — с 79,43 тыс.

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