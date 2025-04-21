Дубинский: США выдвинули Зеленскому ультиматум по срокам перемирия с РФ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что США поставили Украине ультиматум по срокам перемирия с Россией и заключению соглашения по редкоземельным металлам.
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