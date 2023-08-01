Аргументы и Факты

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Зеленский пригрозил новыми ударами ВСУ по территории РФ

Зеленский пригрозил новыми ударами ВСУ по территории РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Что и требовалось доказать! Зеленский угрожает России новыми ударами. То есть какой то там сходняк в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на УкРуине это реально херня, Зеля это всем показал и доказал. На этот сходняк Россию не позвали. Не позвали по тому, что не о чем там с Россией говорить. На эти угрозы Зеленского надо отвечать немедленно, надо отвечать массированными бомбардировками городов и сел УкРуины, что бы там были критические разрушения, что бы энергетика УкРуины перестала существовать от слова СОВСЕМ, что бы не осталось в этих городах и селах МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕСУРСА, что бы промышленные предприятия крупнее мастерской в гараже у Мыколы-соседа перестали существовать, что бы железные дороги имели критические разрушения.... А более ни как вопрос с хохлошумерами решить нельзя.
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