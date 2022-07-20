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Суд Нью-Йорка по делам о банкротстве заморозил активы Three Arrows Capital

Суд Нью-Йорка по делам о банкротстве заморозил активы Three Arrows Capital

Суд Нью-Йорка по делам о банкротстве заморозил активы Three Arrows CapitalФедеральный суд Нью-Йорка заморозил оставшиеся активы криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital после того, как компания подала экстренное заявление о банкротстве.

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