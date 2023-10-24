Странные круги на территории России

Американцы гадали зачем по России разбросано 300 кругов с крестом внутри: когда русские объяснили, им стало страшноУ некоторых зарубежных пользователей сети Интернет есть одно очень странное увлечение: они сидят по одиночке, а иногда группами за компьютером и изучают спутниковые карты Гугл в поисках различных следов.