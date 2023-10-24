Странные круги на территории России

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Сегодня Шокирующие гипотезы показали праздно-гуляющий Киев и беспредел военкомов в других городах Украины. Очередная загадка. (Надеюсь, меня не забанят)
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4 д.
Елена Вел
А кто может это сделать?
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4 д.
Юрий Ильинов
Загадок много. Кто меня банил? Почему? Надеюсь, больше не будут.
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4 д.

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