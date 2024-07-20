Shaman представит новую сольную программу «Победа!»

Гастрольный тур начнется с концерта на Красной площади Певец Shaman объявил в своем Телеграм-канале о подготовке к новому гастрольному туру «Победа!», старт которого приурочен ко Дню государственного флага России.
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