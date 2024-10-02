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СМИ: в центре Одессы радикал облил краской памятный знак «Тень Пушкина»

СМИ: в центре Одессы радикал облил краской памятный знак «Тень Пушкина»

Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе Демьян Ганул (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) облил красной краской памятный знак «Тень Пушкина» в центре этого города, сообщило украинское интернет-издание «Страна.

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Комментарии
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Игорь
А чому цей херой воює з пам&#39;ятниками в тиловій Одесі, а не очолює м&#39;ясні штурми де небудь під Вугледаром?
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20 час.

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