Человечество ждет климатический ад

Мир переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более – от решений политиков.
Мир переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более – от решений политиков.
Свежие комментарии