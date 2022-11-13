Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Человечество ждет климатический ад

Мир переживает период климатических изменений, однако это естественное явление, вписанное в непрерывный процесс, который повторяется каждые несколько десятилетий, не слишком зависит от антропогенных факторов и тем более – от решений политиков.

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