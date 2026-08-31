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OilPrice

5 подписчиков

Is Taiwan The Only Leverage The U.S. Has In Getting China To Toe The Line In Ira

There is always a winner in any major global oil crisis. In 1973/74, it was Saudi Arabia and its OPEC brothers who shifted the balance of power in the market away from the previous arrangement dominated by the West’s ‘Seven Sisters’ to the oil producers of the Middle East.

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