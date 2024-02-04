Компромиссный подход: Россия и Южная Корея обменялись мнениями по ключевым вопросам

В МИД России подвели итоги дипломатических переговоров с южнокорейскими коллегами. Представители российского ведомства нанесли официальный визит в Сеул 2 февраля: в рамках деловой беседы стороны обсудили два ключевых вопроса внешней политики, один из которых напрямую затронул украинский кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии