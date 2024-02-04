Компромиссный подход: Россия и Южная Корея обменялись мнениями по ключевым вопросам

В МИД России подвели итоги дипломатических переговоров с южнокорейскими коллегами. Представители российского ведомства нанесли официальный визит в Сеул 2 февраля: в рамках деловой беседы стороны обсудили два ключевых вопроса внешней политики, один из которых напрямую затронул украинский кризис.