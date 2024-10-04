Золото подрастает на фоне возросшего спроса на безопасные активы

Цены на золото незначительно подрастают в пятницу, 4 октября, в ожидании публикации данных по уровню безработицы в США, при этом поддержку металлу оказывает возросший спрос на безопасные активы, ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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