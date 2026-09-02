Во Владимирской области объявлен режим беспилотной опасности

Режим угрозы беспилотника действует во Владимирской области с 5:55 утра. Жителей просят укрыться в помещениях, не приближаться к окнам и сообщать о найденных БПЛА или их частях по телефону 112.
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