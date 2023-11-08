Политолог прокомментировал американский проект о передаче Украине активов России

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.
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