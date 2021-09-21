Комсомольская правда

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Эхо трагедии в Перми: психологи рассказали, кто и как может вычислить потенциального преступника заранее

Эхо трагедии в Перми: психологи рассказали, кто и как может вычислить потенциального преступника заранее

Все мы сейчас прокручиваем в голове мысли: можно ли было как-то предотвратить это, и подобные ему, преступления? Есть ли какие-то психические показатели в поведении молодых людей и подростков, на которые важно обращать внимание? А если заметил, что что-то не то, то куда звонить, к кому обращаться? Эти наивные вопросы «Комсомолка» задала специалистам Московского психолого-педагогического университета: доценту кафедры юридической психологии и права факультета Юридической психологии МГППУ (специалисты занимаются профилактикой отклоняющегося поведения, участвуют в судебно-следственных мероприятиях) Варваре Делибалт и кандидату психологических наук, доценту кафедры Наталье Богданович.

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