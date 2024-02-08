Фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» запросили в общей сложности 23 года лишения свободы

По мнению прокурора, они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор должны огласить 12 февраляПо версии следствия, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев требовали 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова за «блок на негатив», то есть отказ от размещения порочащих сведений сроком на год, а также за удаление одного из постов в телеграм-канале «Тушите свет», где говорилось, что Сергей Чемезов будет присутствовать на праздновании дня рождения миллиардера Андрея Бокарева.