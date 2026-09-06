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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль забил «Валенсии» на 6-й минуте, перебросив вратаря. У него 3 гола в 4 матчах Ла Лиги

Ламин Ямаль открыл счет в матче «Барселоны» с «Валенсией». Вингер каталонцев отличился уже на 6-й минуте встречи 4-го тура Ла Лиги.

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