«Идет конкуренция»: Джиган объяснил, почему вновь хотел бы стать отцом девочки

Недавно рэпер Джиган и Оксана Самойлова сообщили о желании стать родителями в пятый раз. Музыкант откровенно признался на одном из шоу в VK, что хотел бы вновь стать отцом девочки, несмотря на наличие трех дочерей.
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