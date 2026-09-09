Телекоммуникационный план Китая: коммерческий запуск 6G в ближайшие годы

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Новейший телекоммуникационный план Китая направлен не просто на строительство более быстрых мобильных сетей, а на подготовку второй по величине экономики мира к эре искусственного интеллекта — объединение 5G-Advanced, будущих сетей 6G, оптического широкополосного доступа, спутниковых сетей и национальных вычислительных мощностей в единую промышленную систему, отметил отраслевой эксперт.