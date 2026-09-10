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Излишнее доверие чиновников ИИ обернулось проблемами для людей

Излишнее доверие чиновников ИИ обернулось проблемами для людей

РЕН ТВ Искусственный интеллект стал проигрывать человеку в суде. Сразу несколько громких случаев произошли в России, когда нейросеть жестоко ошиблась: то не сумела разобраться в словах, то закопалась в документах.

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