Излишнее доверие чиновников ИИ обернулось проблемами для людей

РЕН ТВ Искусственный интеллект стал проигрывать человеку в суде. Сразу несколько громких случаев произошли в России, когда нейросеть жестоко ошиблась: то не сумела разобраться в словах, то закопалась в документах.
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