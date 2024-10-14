Игорь Кобзев поручил властям проработать вопрос ремонта котельных в Ольхонском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время поездки по Ольхонскому районе поручил министерству жилищной политики и энергетики проработать вопрос ремонта котельных, которые обеспечивают теплом больницы, поликлиники, учреждения образования.
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