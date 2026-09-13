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Спорт Уик-Энд

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Александр ТАРХАНОВ: Кризиса у «Зенита» не было, он всё равно набирал очки

Александр ТАРХАНОВ: Кризиса у «Зенита» не было, он всё равно набирал очки

Скорость может пропасть у меня, но не у Барриоса. Вильмар ещё не такой старый - наверное, пока не готов функционально Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший главный тренер «Крыльев Советов, «Химок», «Урала» Александр Тарханов.

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