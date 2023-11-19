Морозы в России окрепнут до 40 градусов: Названы регионы

Гидрометцентр России предупреждает, что уже в ближайшие дни в ряде регионов ожидаются жуткие морозы.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с журналистами ТАСС предупредил о предстоящей холодной погоде в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии и Якутии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии