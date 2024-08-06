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Царьград

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Задержаны: полицейские поймали устроивших стрельбу в Челябинске

Задержаны: полицейские поймали устроивших стрельбу в Челябинске

Инцидент случился 4 августа в Ленинском районе.Из пистолетов палили малолетки: такие детали выяснились в ходе расследования недавнего инцидента, произошедшего около Дворца Культуры в Ленинском районе Челябинска по адресу улица Тухачевского, 3.

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